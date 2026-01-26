Spektakulärer Juwelier-Raub: Brennendes Auto vor Geschäft zurückgelassen

Detmold (NRW) - Nach einem ähnlichen Fall, bei dem Einbrecher mit einem Opel durch ein Einkaufszentrum gerast waren, kam es im sonst so ruhigen Detmold zu einem erneuten Angriff auf ein Juweliergeschäft.

Der Wagen, der von den Tätern als "Dosenöffner" benutzt wurde, fing kurz nach dem Crash Feuer und brannte vollständig aus. © Marco Schweiger/Feuerwehr Detmold/dpa

Wie die Polizei Lippe mitteilte, ereignete sich der aufsehenerregende Coup in der Nacht zum Montag gegen 3.40 Uhr in Detmold nahe Bielefeld.

Zwei bislang unbekannte Täter rammten die Eingangstür eines Juweliergeschäfts in der Langen Straße mit einem Auto auf. Anschließend griffen sie sich schnell alles, was sie im Laden finden konnten und flüchteten nach Angaben der Polizei in einem "weiteren schwarzen Fahrzeug" in Richtung Rosental/Landestheater.

Der Wagen, mit dem die Einbrecher die Eingangstür zertrümmerten, fing anschließend Feuer und musste von der Feuerwehr gelöscht werden.