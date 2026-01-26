Schläge gegen Passanten und Polizistin: Frau rastet in Wuppertal aus

Wuppertal - Erst wollte sie Geld, dann flogen die Fäuste: Eine 31-jährige Frau hat am späten Samstagabend auf der Berliner Straße in Wuppertal gleich mehrere Menschen angegriffen, darunter auch eine Polizeibeamtin.

Für die 31-Jährige endete der Tag in Polizeigewahrsam. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/ dpa

Gegen 23.15 Uhr betrat die Wuppertalerin laut Polizei ein Lokal und verlangte Bargeld von der Inhaberin (54).

Als diese ablehnte, versuchte die Frau kurzerhand selbst in die Kasse zu greifen, jedoch ohne Erfolg. Stattdessen schlug sie der Ladenbesitzerin ins Gesicht und flüchtete aus dem Geschäft.

Doch damit war noch lange nicht Schluss: Auf dem Gehweg sprach die Tatverdächtige wenig später einen 45-jährigen Mann an und forderte erneut Geld.

Als der angab, kein Bargeld dabei zu haben, kassierte auch er einen Schlag ins Gesicht. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, unter anderem am Auge, und wurde vom Rettungsdienst ambulant versorgt.