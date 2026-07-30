Nach Norovirus-Verdacht: Naturbad Ennigerloh wieder geöffnet

Ennigerloh - Ein Verdacht auf eine Norovirus-Belastung im Naturbad Ennigerloh im Münsterland hat sich nicht erhärtet.

Im Naturbad Ennigerloh darf wieder geschwommen werden. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

"In den untersuchten Proben wurden keine auffälligen Konzentrationen an Noroviren festgestellt. Alle Werte liegen unterhalb der Nachweisgrenzen", berichtete die Stadt.

Das Bad war vorsorglich geschlossen worden, nachdem es Ende Juni zu vielen Infektionen bei Badegästen gekommen war. Die "Westfälischen Nachrichten" berichteten zuvor über die Wiedereröffnung.

Das entlastende Ergebnis hatten das Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen und das Umweltbundesamt nach ihren Analysen von Badewasser-Proben vorgelegt, schilderte die Stadt.

Schwimmen ist seit Mittwoch wieder möglich. Man habe in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises Warendorf sämtliche Dusch- und Sanitärbereiche sowie Kontaktflächen erneut gründlich gereinigt und desinfiziert.