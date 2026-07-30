Nach Norovirus-Verdacht: Naturbad Ennigerloh wieder geöffnet
Von Yuriko Wahl-Immel
Ennigerloh - Ein Verdacht auf eine Norovirus-Belastung im Naturbad Ennigerloh im Münsterland hat sich nicht erhärtet.
"In den untersuchten Proben wurden keine auffälligen Konzentrationen an Noroviren festgestellt. Alle Werte liegen unterhalb der Nachweisgrenzen", berichtete die Stadt.
Das Bad war vorsorglich geschlossen worden, nachdem es Ende Juni zu vielen Infektionen bei Badegästen gekommen war. Die "Westfälischen Nachrichten" berichteten zuvor über die Wiedereröffnung.
Das entlastende Ergebnis hatten das Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen und das Umweltbundesamt nach ihren Analysen von Badewasser-Proben vorgelegt, schilderte die Stadt.
Schwimmen ist seit Mittwoch wieder möglich. Man habe in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises Warendorf sämtliche Dusch- und Sanitärbereiche sowie Kontaktflächen erneut gründlich gereinigt und desinfiziert.
Noroviren sind hochansteckend
Noroviren sind eine der häufigsten Ursachen für akute Magen-Darm-Infektionen und verbreiten sich rasend schnell. Infolge einer Häufung von Magen-Darm-Infekten bei Kindern nach einem Besuch in dem Naturbad hatte es Ende Juni Hinweise auf Noroviren gegeben. In der Kinderklinik in Ahlen waren rund 50 Kinder mit teils schwerem Brechdurchfall behandelt worden.
Das Gesundheitsamt vermutete einen Zusammenhang mit vorangegangenen Naturbad-Besuchen. Die Stadt hatte das Freibad vorsorglich geschlossen.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa