Lufthansa-Streik trifft NRW: Flüge in Düsseldorf und Köln fallen aus

Düsseldorf/Köln - Auch in Nordrhein-Westfalen hat um Mitternacht bei der Lufthansa ein Streik des Kabinenpersonals begonnen.

In Düsseldorf und Köln/Bonn bleiben wegen des Streiks viele Maschinen am Boden. (Symbolbild) © Lando Hass/dpa

Eine Sprecherin der Gewerkschaft Ufo bestätigte den Auftakt des bundesweiten Streiks in der Nacht. Betroffen sind dabei auch die beiden größten Flughäfen Nordrhein-Westfalens - Düsseldorf und Köln/Bonn.

Am Düsseldorfer Flughafen wurden laut der Webseite des Airports jeweils 13 Abflüge und Ankünfte annulliert - acht Flüge nach beziehungsweise aus München und fünf Flüge nach beziehungsweise aus Frankfurt.

Derweil fallen in Köln/Bonn nach Angaben auf der Flughafen-Webseite jeweils drei Verbindungen von und nach München aus.