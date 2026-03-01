Mehr als 3600 sehr gefährliche Gift-Tiere in privaten NRW-Haushalten

Düsseldorf - Fünf Jahre nach Inkrafttreten des Gifttiergesetzes leben noch immer 3665 sehr giftige Schlangen, Spinnen und Skorpione in Nordrhein-Westfalen .

Eine giftige arabische Kobra kriecht durch ihr Terrarium im Terrazoo Rheinberg. (Archivbild) © Roland Weihrauch/dpa

Das teilte das zuständige Landesamt für Verbraucherschutz und Ernährung (LAVE) mit. Im vergangenen Jahr wurden demnach sechs illegale Haltungen mit insgesamt 62 Gifttieren aufgelöst.

Hintergrund: Seit Anfang 2021 verbietet das Gifttiergesetz in NRW die Neuanschaffung und Haltung sehr gefährlicher Gifttiere in privaten Haushalten.

Wer schon solche Tiere hatte, durfte sie behalten - wenn sie ordnungsgemäß angemeldet und versichert wurden.

Dadurch weiß das Land, wie viele legale Gifttiere gehalten werden. Laut LAVE leben aktuell in 162 Haushalten besagte 3665 sehr giftige Tiere. Davon sind 3098 Giftschlangen, 402 Giftspinnen und 165 Giftskorpione.

Kurios: Durch das Gifttiergesetz hat das Land in einem Fall vier Schlangen indirekt geerbt. Der Halter war verstorben und die Tiere waren zunächst an die Erben übergegangen. Die wollten sie nicht haben und informierten die Behörden.