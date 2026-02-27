Dilemma im Kreuz Bonn/Siegburg: Arbeiten auf wichtiger Autobahn sollen länger dauern

Bonn - Autofahrer müssen sich im Kreuz Bonn/Siegburg auf eine deutlich längere Sperrung einstellen als zunächst angekündigt.

Die Verbindung im Kreuz Bonn/Siegburg wird ein Jahr länger gesperrt sein als angekündigt. (Symbolbild) © Jan Woitas/ZB/dpa

Die Verbindung von der A560 auf die A3 Richtung Köln bleibe noch bis voraussichtlich Ende April 2027 gesperrt, teilte die Autobahn GmbH mit.

Das Verbindungsstück war am Montag gesperrt worden. Ursprünglich hatte die Behörde mitgeteilt, dass die Sperrung nur rund zwei Monate bis Ende April 2026 dauern werde.

Eine Umleitung ist ausgeschildert und führt demnach über die A560-Anschlussstelle Siegburg sowie über die B56 zur A3-Anschlussstelle Lohmar.

Grund für die Sperrung sei die Sanierung einer Brücke der Deutschen Bahn.

Die Arbeiten sind Teil des großangelegten Bauprojekts zur Erneuerung einer gut 40 Kilometer langen Strecke der A3 zwischen dem Dreieck Heumar und Bad Honnef.