Von Mammuts bis Saurier: Lust auf einen Ausflug in das NRW der Urzeit?

Düsseldorf - Nordrhein-Westfalen zeigt in einer groß angelegten Ausstellungsreihe Fossilien und Überreste aus der Urgeschichte des Bundeslandes, in der NRW zeitweise weithin mit Wasser bedeckt war.

NRW zeigt in seinen Sonderausstellungen die Giganten der Urzeit. (Symbolbild) © Philipp Schulze/dpa

Zu sehen sein wird unter anderem ein 6,5-Meter-Wal aus Kevelaer, ein 163 Millionen Jahre alter westfälischer Raubsaurier und ein Mammut-Schädel mit zwei Stoßzähnen. Das NRW-Heimat- und Kommunalministerium teilte mit, die Ausstellungen mit insgesamt 1,5 Millionen Euro zu fördern.

Die Reihe von drei Sonderausstellungen mit Hunderten von Leihgebern und neueren Funden beginnt im April im Essener Ruhrmuseum mit einer Schau zur Eiszeit, bei der unter anderem Mammut-Überreste zu sehen sind.

Ab dem 10. Juli schließt sich im LWL-Naturkunde-Museum in Münster eine Ausstellung mit Spuren ausgestorbener Dinosaurier und multimedialen Rekonstruktionen an.

Gezeigt wird dort etwa das "Monster von Minden", der 163 Millionen Jahre alte Raubsaurier "Wiehenvenator albati", dessen Überreste im Wiehengebirge zwischen Porta Westfalica und dem Osnabrücker Land gefunden wurden – ein echter westfälischer Dinosaurier, wie es in der Mitteilung heißt.