Messerattacke vor Problem-Haus in Duisburg: 22-Jähriger in U-Haft

Duisburg - Messerattacke mit Folgen! Am Duisburger Problem-Hochhaus "Weißer Riese" hat am Wochenende ein 22-Jähriger mehrere Kontrahenten verletzt, seitdem sitzt er in U-Haft.

Der "Weiße Riese" in Duisburg gerät immer wieder in die Schlagzeilen. © Uwe Köppen/Stadt Duisburg/dpa

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist ein 22-Jähriger dabei so schwer verletzt worden, dass die Ermittler von einem versuchten Tötungsdelikt ausgehen.

Der Streit in der Nacht zum Samstag wurde zunächst verbal geführt. Schließlich eskalierte die Situation mehr und mehr, bis der 22-jährige Algerier zu einem Messer gegriffen und drei andere Personen verletzt habe. Noch vor Eintreffen der Polizei sei er geflüchtet.

Bereits am Sonntag habe die Polizei ihn in seiner Wohnung widerstandslos festnehmen können.