Düsseldorf wird zur Pitbull-Hochburg: Fans sorgen für verrücktes Bild

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Glatzen, schwarze Krawatten und Ziegenbärtchen so weit das Auge reicht - das kann nur eins bedeuten: Mr. Worldwide ist in der Stadt.

Von Celine Frohnapfel

Düsseldorf - Glatzen, schwarze Krawatten und Ziegenbärtchen so weit das Auge reicht - das kann nur eins bedeuten: Mr. Worldwide ist in der Stadt.

Pitbull heizte den Fans im Düsseldorfer Open Air Park mit seinen größten Hits im Rahmen der "I'm Back"-Tour ordentlich ein.
Pitbull heizte den Fans im Düsseldorfer Open Air Park mit seinen größten Hits im Rahmen der "I'm Back"-Tour ordentlich ein.  © Henning Kaiser/dpa

Im Open Air Park in Düsseldorf hat Pitbull seine zu Tausenden verkleidet erschienen Fans am Sonntagabend im Rahmen der "I'm Back"-Tour (Deutsch: Ich bin zurück) begeistert.

Der Rapper aus Miami, der mit bürgerlichem Namen Armando Christian Pérez (45) heißt, ist bekannt für Musik aus Clubnächten der letzten zwanzig Jahre: Hits wie "Hotel Room Service", "Give Me Everything" oder "Timber" machten den 45-Jährigen weltberühmt.

Gut anderthalb Stunden dauerte Pitbulls Feier der 2000er Jahre - inklusive mehrerer DJ-Sets während der Lookwechsel des Künstlers.

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Bei Pitbulls Konzerten hat sich eine Tradition entwickelt, die zuletzt sogar Weltrekord-Status erreichte: Fans ahmen mit weißem Hemd, Sonnenbrille, schwarzer Krawatte, Glatzenkappe und zuweilen einem aufgemalten Ziegenbärtchen den charakteristischen Pitbull-Look nach.

Weiße Hemden, schwarze Krawatten und Glatzenkappen: Tausende Fans kamen im typischen Pitbull-Look zum Konzert nach Düsseldorf.
Weiße Hemden, schwarze Krawatten und Glatzenkappen: Tausende Fans kamen im typischen Pitbull-Look zum Konzert nach Düsseldorf.  © Henning Kaiser/dpa

Während des British Summer Time Festivals im Londoner Hyde Park am 10. Juli sollen sich bei einem Konzert rund 22.100 Menschen daran beteiligt haben. Nach Angaben des Guinness Buch der Rekorde war es die größte Versammlung an Menschen mit Glatzenkappen. 

Mit seinem typischen Ausruf "Dale!", verabschiedete sich Mr. Worldwide offiziell aus Düsseldorf. Seine nächsten Deutschlandkonzerte gibt der Rapper erst wieder im November, dann in Dortmund und Stuttgart.

Titelfoto: Bildmontage: Henning Kaiser/dpa

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