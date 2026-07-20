Düsseldorf wird zur Pitbull-Hochburg: Fans sorgen für verrücktes Bild

Düsseldorf - Glatzen, schwarze Krawatten und Ziegenbärtchen so weit das Auge reicht - das kann nur eins bedeuten: Mr. Worldwide ist in der Stadt.

Pitbull heizte den Fans im Düsseldorfer Open Air Park mit seinen größten Hits im Rahmen der "I'm Back"-Tour ordentlich ein. © Henning Kaiser/dpa

Im Open Air Park in Düsseldorf hat Pitbull seine zu Tausenden verkleidet erschienen Fans am Sonntagabend im Rahmen der "I'm Back"-Tour (Deutsch: Ich bin zurück) begeistert.

Der Rapper aus Miami, der mit bürgerlichem Namen Armando Christian Pérez (45) heißt, ist bekannt für Musik aus Clubnächten der letzten zwanzig Jahre: Hits wie "Hotel Room Service", "Give Me Everything" oder "Timber" machten den 45-Jährigen weltberühmt.

Gut anderthalb Stunden dauerte Pitbulls Feier der 2000er Jahre - inklusive mehrerer DJ-Sets während der Lookwechsel des Künstlers.

Bei Pitbulls Konzerten hat sich eine Tradition entwickelt, die zuletzt sogar Weltrekord-Status erreichte: Fans ahmen mit weißem Hemd, Sonnenbrille, schwarzer Krawatte, Glatzenkappe und zuweilen einem aufgemalten Ziegenbärtchen den charakteristischen Pitbull-Look nach.