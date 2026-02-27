Mini-Erfolg für NRW: Zahl der Arbeitslosen gesunken

Düsseldorf - Die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen ist im Februar im Vergleich zum Vorjahr minimal abgesackt.

Im Hause der Bundesagentur für Arbeit freue man sich, dass die Zahl der Arbeitslosen nicht 800.000 überschritten habe. © Bernd Weißbrod/dpa

Der neuesten Angaben der Bundesagentur für Arbeit seien 1400 Personen mehr in Beschäftigung als noch vor einem Jahr.

Insgesamt sank die Zahl damit auf 796.600 Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote hingegen ging um 0,1 Punkte auf 7,9 Prozent zurück.

Vor einem Jahr waren 8100 Menschen weniger arbeitslos, die Quote lag im Februar 2025 jedoch ebenfalls bei 7,9 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 11. Februar 2026 vorlag.

"Ein geringfügiger Rückgang der Arbeitslosigkeit im Februar kommt zwar immer wieder vor, doch in diesem Jahr war aufgrund des weiterhin schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes nicht damit zu rechnen", heißt es von der Bundesagentur für Arbeit. Es sei eine gute Nachricht, dass NRW im Februar die Grenze von 800.000 Arbeitslosen nicht überschritten habe.