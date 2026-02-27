Nahverkehr im Stillstand: Diese Städte sind jetzt betroffen

Zahlreiche Busse und Bahnen bleiben stehen: Der Warnstreik sorgt in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens für massive Einschränkungen im Nahverkehr. © Michael Ukas/dpa

Die Arbeitskampfmaßnahmen seien wie geplant angelaufen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am frühen Freitagmorgen. Der Ausstand soll bis in die Nacht zu Sonntag andauern.

Am Sonntag nehme die erste Frühschicht dann ihre Arbeit wieder auf, sagte der Sprecher. Beschäftigte in mehr als 30 kommunalen Betrieben in dem Bundesland sind zu dem Streik aufgerufen, bei den Firmen arbeiten gut 30.000 Beschäftigte.

Es wird mit dem Ausfall von zahlreichen Bussen, U-Bahnen und Stadtbahnen gerechnet. Fast ganz Nordrhein-Westfalen ist betroffen, darunter sind die Städte Bonn, Köln, Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen, Gelsenkirchen, Dortmund, Hagen und Bielefeld.

Nicht betroffen sind Aachen und Wuppertal. Um Regionalzüge und S-Bahnen geht es nicht, sie fahren ganz normal.