Drastische Reduzierung: NRW will Arbeitsgerichte einstampfen

Düsseldorf - Die Zahl der Arbeitsgerichte in Nordrhein-Westfalen soll wie angekündigt halbiert werden. Die Landesregierung hat einen entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen, der nun in den Landtag eingebracht werden soll.

NRW-Justizminister Benjamin Limbach (56, Grüne) verteidigt die Pläne, die Zahl der Arbeitsgerichte zu halbieren. © Henning Kaiser/dpa

"Wir bauen keine Kapazitäten ab, sondern bündeln sie", sagte NRW-Justizminister Benjamin Limbach (56, Grüne).

Abweichend von den im vergangenen Sommer von Limbach vorgestellten Plänen gibt es zwei Änderungen: Das Arbeitsgericht Bochum soll bestehen bleiben und der Standort Krefeld als Gerichtstag erhalten werden.

Eines von drei Landesarbeitsgerichten soll wie angekündigt wegfallen – das in Köln. Es war 1982 geschaffen worden. Mit Kammern an Außenstandorten und lokalen Gerichtstagen, zu denen die Richter anreisen, soll dennoch an 38 statt bislang 50 Standorten verhandelt und Recht gesprochen werden.

Sollte die Reform mit der Regierungsmehrheit vom Landtag beschlossen werden, ist geplant, sie in den kommenden fünf Jahren umzusetzen.

Der Landesrechnungshof habe bereits 2017 angeregt, die Struktur zu überdenken. Die Zahl der Verfahren an den Arbeitsgerichten ist langfristig deutlich gesunken.