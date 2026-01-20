Mit Weltmeisterpower für Olympia: NRW startet Sportkampagne

Köln - Nordrhein-Westfalen will unbedingt Ausrichter der Olympischen Sommerspiele werden. Extra dafür wurde nun eine besondere Kampagne gestartet, inklusive Weltmeisterpower.

Soll NRW Olympia-Ausrichter werden? Darüber dürfen rund vier Millionen Menschen am 19. April entscheiden. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Nordrhein-Westfalen macht Deutschland und der Welt das Angebot für die kompaktesten, nachhaltigsten und spektakulärsten Spiele mit Zuschauerrekorden vor Rekordkulissen", sagte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU, 50), der in der Lanxess-Arena in Köln bei einer Pressekonferenz am Montag den Startschuss für die Kampagne gab.

Drei Monate vor den geplanten Ratsbürgerentscheiden wollen Land, Kommunen und Sportorganisationen für ein positives Votum in der Bevölkerung werben.

Rund vier Millionen Menschen sind am 19. April dazu aufgerufen, in den 17 bei einer möglichen Ausrichtung des Großereignisses beteiligten Städten und Kommunen über die Bewerbung für die Ausrichtung der Spiele abzustimmen.

Für Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum sollen Licht-Video-Installationen des Bielefelder Künstlers Hans-Christoph Mücke in vier Städten sorgen.

Daneben soll sich ein prominent besetztes Team aktiv in die NRW-Bewerbung einbringen und mit seiner Expertise Impulse geben. Dazu gehören der Fußball-Weltmeister Christoph Kramer (34), der Para-Leichtathlet Markus Rehm (37), die Olympiasiegerin und Spitzensportfunktionärin Britta Heidemann (43), die Dressurreiterin Isabell Werth (56) sowie Ex-Ministerpräsident Peer Steinbrück (79).