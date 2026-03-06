Streik-Gefahr bei Eurowings: Piloten kämpfen um Betriebsrenten

Frankfurt/Köln - Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat bei der nächsten Teilgesellschaft der Lufthansa eine Urabstimmung eingeleitet.

Urlauber müssen sich möglicherweise auf Probleme einstellen: Eurowings-Piloten prüfen derzeit Streikmaßnahmen. (Archivfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Bei der von vielen Urlaubern genutzten Direktfluggesellschaft Eurowings geht es wie bei der Mutter Lufthansa um die Betriebsrenten der Pilotinnen und Piloten.

Bei den Verhandlungen habe Lufthansa jede Volumenerhöhung ihres Beitrags abgelehnt, kritisiert die Gewerkschaft.

Konsequenz sei nun die Urabstimmung zu weiteren Arbeitskampfmaßnahmen. Diese soll bis zum 16. März um 10 Uhr laufen.