Mitglieder-Boom in NRW: Diese Parteien gehen aktuell durch die Decke

Düsseldorf - Etwas mehr als ein Jahr vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen erwischen einige Parteien einen regelrechten Boom bei den Mitgliederzahlen.

Die CDU ist weiterhin mit mehr als 100.000 Mitgliedern die größte Partei in NRW. © Stratenschulte/Nietfeld/dpa

Beispielsweise Die Linke kann über einen Rekord jubeln. Von knapp 8700 Mitgliedern vor einem Jahr sprang die Zahl bis Mitte November 2025 nach Angaben der Partei auf fast 22.800.

Auch die in Teilen rechtsradikale AfD machte einen Sprung und verzeichnete Anfang Dezember fast 12.500 Mitglieder – ein Jahr zuvor waren es erst rund 7.000. Hunderte Anträge sollen nach Parteiangaben derzeit noch bearbeitet werden.

Ähnlich sieht es auch bei den Grünen aus. Bis Mitte November lag die Mitgliederzahl bei fast 39.000 - Rekord! Seit Jahresbeginn gewannen die Grüne damit fast 8500 Mitglieder hinzu, rund 1750 kehrten der Partei den Rücken.

Die CDU konnte nach Parteiangaben ihre Mitgliederzahl in NRW entgegen dem langfristigen Trend halten. Ende November 2025 zählte der größte Landesverband rund 111.000 Mitglieder. Damit ist die CDU weiterhin die einzige Partei im bevölkerungsreichsten Bundesland mit mehr als 100.000 Mitgliedern.