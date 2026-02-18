Alarm in Psychiatrie: SEK überwältigt Mann

Bedburg-Hau - Schwer bewaffnete Beamte im nordrhein-westfälischen Bedburg-Hau! Dort lief am Mittwochnachmittag in einer geschlossenen Psychiatrie ein SEK-Einsatz.

In der LVR-Klinik von Bedburg-Hau (Nordrhein-Westfalen) lief am Mittwochnachmittag ein SEK-Einsatz. © Guido Schulmann/tv-niederrhein/dpa

Wie BILD berichtet, hatte es eine Bedrohungslage in der Klinik des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) gegeben. Mitarbeiter hätten sich im Gebäude verschanzt.

Grund dafür sei ein Insasse gewesen, der kurz vor 15 Uhr auf einem Flur randaliert und das Personal mit einem Cuttermesser bedroht habe. Daraufhin sollen die Betroffenen in einen Schutzraum geflüchtet sein.

Der Mann wurde von Spezialkräften überwältigt und festgenommen, erklärte ein Sprecher der Polizei Essen der Deutschen Presse-Agentur. Es soll sich laut BILD um einen 38-jährigen Algerier handeln. Die genauen Hintergründe sind dabei noch unklar.

Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht der Polizei zufolge nicht. Die Patienten würden sich weiterhin in der Unterkunft befinden.

Laut Medienbericht sind mehrere Spezialeinsatzkommandos alarmiert worden. Ein Hubschrauber habe Elite-Polizisten zum Einsatzort gebracht. Mittels Drehleiter der Feuerwehr seien Menschen aus dem Gebäude evakuiert worden.