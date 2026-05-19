Mutter flüchtet mit Baby aus Ruhrgebiet-Klinik: Säugling in Lebensgefahr!

Duisburg - Drama in einer Klinik im Duisburger Westen! In der Nacht von Montag auf Dienstag ist eine Mutter (31) mit ihrem Kind verschwunden.

Bislang fehlt von der Mutter (31) und ihrem Sohn (6 Monate) jede Spur. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Duisburg im Gespräch mit TAG24 bestätigte, verschwand die 31-Jährige gemeinsam mit ihrem sechs Monate alten Baby gegen 2 Uhr von der Kinderstation.

Mutter und Sohn waren zur Behandlung des Kleinen in der Helios Klinik Duisburg untergebracht. Die ärztlichen Maßnahmen konnten nicht abgeschlossen werden, weswegen der Säugling in akuter Lebensgefahr schwebt, so die Polizeisprecherin.

Seit ihrem Verschwinden sucht die Polizei mit einem Großaufgebot nach den beiden Vermissten. Auch ein Personenspürhund war an dem Einsatz beteiligt.