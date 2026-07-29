Neueste Zahlen stellen klar: Jugend in NRW wird ungefährlicher

Düsseldorf - Die Jugendkriminalität in Nordrhein-Westfalen ist laut polizeilicher Kriminalstatistik in den vergangenen beiden Jahren rückläufig gewesen.

Das Innenministerium von Herbert Reul hat die zehn häufigsten Straftaten von Jugendlichen erfasst. © David Young/dpa

Das gilt sowohl für die Gesamtzahl der jugendlichen Tatverdächtigen als auch für die Entwicklung bei den Jungen und Mädchen zwischen 14 und unter 18 Jahren, die mehrfach tatverdächtig sind.

Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage aus der SPD-Landtagsfraktion hervor.

Demnach erfasste die Polizei im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen 40.601 jugendliche Tatverdächtige. Das waren 7,6 Prozent weniger als im Vorjahr und deutlich weniger als 2023, wo es mit 47.602 Verdächtigen den Fünfjahreshöchststand gab.

Die zehn häufigsten Straftatbeständen waren laut Innenministerium Ladendiebstahl, Vorsätzliche einfache Körperverletzung, Gefährliche und schwere Körperverletzung, Sachbeschädigung, Rauschgiftkriminalität, Beleidigung, Bedrohung, Erschleichen von Leistungen, Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung kinderpornographischer Inhalte und Raub, räuberische Erpressung und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer