Nach jahrelangem Anstieg: Erstmals weniger Gewalt an Schulen in NRW verzeichnet

Düsseldorf - Die Gewalt an den Schulen in Nordrhein-Westfalen ist nach jahrelangem Anstieg erstmals leicht gesunken.

Nach jahrelangem Anstieg ist die Gewalt an NRW-Schulen erstmals leicht gesunken. Zeichnet sich eine Trendwende ab? (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Im vergangenen Jahr wurden 6200 Gewaltdelikte mit einer Schule als Tatort gezählt, teilte die Landesregierung auf eine SPD-Anfrage mit. Im Jahr zuvor seien es 6330 Taten gewesen. Das entspricht einem Rückgang um 2,1 Prozent.

Sowohl bei Mord und Totschlag als auch bei Vergewaltigung waren die Zahlen rückläufig. Das Gleiche gilt für den mit Abstand größten Anteil an den Gewaltdelikten: Körperverletzungen.

Die Landesregierung hatte im vergangenen September ein Pilotprogramm an 20 Schulen zur Eindämmung der Gewalt gestartet. Ob sich dies bereits in den Zahlen an den Schulen bemerkbar gemacht hat, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Erfasst werden Gewalttaten mit einer Schule als Tatort: Die Taten können in der Schule, auf dem Schulgelände oder im unmittelbaren Umfeld der Schule begangen worden sein.