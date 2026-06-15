Neue Bahn-Offensive: Bald stündlich mit dem Zug nach Amsterdam?
Von Michael Evers und Alina Eultgem
Amsterdam/Duisburg - Gute Nachrichten für alle, die gerne in die Niederlande reisen: Der Bahnverkehr zwischen Amsterdam und Nordrhein-Westfalen soll in den kommenden Jahren deutlich ausgebaut werden.
Wie die Deutsche Bahn bestätigte, laufen gemeinsam mit den Niederländischen Eisenbahnen (NS) Planungen für eine neue Intercity-Verbindung zwischen Amsterdam, Utrecht, Arnheim und dem Ruhrgebiet. Ab 2028 sollen zunächst drei Zugpaare täglich rollen, später sogar sechs.
Die neuen IC-Züge würden zusätzlich zur bestehenden ICE-Strecke Amsterdam-Köln-Frankfurt verkehren. Damit gebe es zwischen Amsterdam, dem Ruhrgebiet und Köln künftig im Idealfall stündlich schnelle Verbindungen.
Die Bahn begründet die Pläne mit der steigenden Nachfrage. "Wir verzeichnen aktuell einen wahren Nachfrage-Boom im internationalen Fernverkehr", erklärte ein DB-Sprecher.
Seit 2019 würden fast ein Drittel mehr Menschen für ihre Europareisen auf die Bahn umsteigen.
Zum Einsatz sollen moderne niederländische Intercity-Züge kommen, die bis zu 200 km/h schnell fahren können. Ob sie auch in Emmerich oder Wesel halten werden, ist bislang allerdings noch offen.
Hinter den Ausbauplänen steckt auch der wachsende Wettbewerb auf der Schiene. Immer mehr Anbieter drängen auf internationale Strecken und DB sowie NS wollen ihr Angebot entsprechend ausbauen.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa