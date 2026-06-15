Neue Bahn-Offensive: Bald stündlich mit dem Zug nach Amsterdam?

Amsterdam/Duisburg - Gute Nachrichten für alle, die gerne in die Niederlande reisen: Der Bahnverkehr zwischen Amsterdam und Nordrhein-Westfalen soll in den kommenden Jahren deutlich ausgebaut werden.

Schon bald könnten deutlich mehr schnelle Züge zwischen Nordrhein-Westfalen und Amsterdam unterwegs sein. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Deutsche Bahn bestätigte, laufen gemeinsam mit den Niederländischen Eisenbahnen (NS) Planungen für eine neue Intercity-Verbindung zwischen Amsterdam, Utrecht, Arnheim und dem Ruhrgebiet. Ab 2028 sollen zunächst drei Zugpaare täglich rollen, später sogar sechs.

Die neuen IC-Züge würden zusätzlich zur bestehenden ICE-Strecke Amsterdam-Köln-Frankfurt verkehren. Damit gebe es zwischen Amsterdam, dem Ruhrgebiet und Köln künftig im Idealfall stündlich schnelle Verbindungen.

Die Bahn begründet die Pläne mit der steigenden Nachfrage. "Wir verzeichnen aktuell einen wahren Nachfrage-Boom im internationalen Fernverkehr", erklärte ein DB-Sprecher.

Seit 2019 würden fast ein Drittel mehr Menschen für ihre Europareisen auf die Bahn umsteigen.