Neue Zahlen bestätigen: Klimawandel killt Wälder in NRW

Düsseldorf - Nur den jüngsten Regenfällen der vergangenen Jahre ist es in Nordrhein-Westfalen zu verdanken, dass sich die Wälder einigermaßen erholt haben. Alles in allem bleibt der Zustand jedoch dramatisch!

Innerhalb von acht Jahren hat sich der Flächenanteil von Fichten fast um die Hälfte reduziert. © Guido Kirchner/dpa

Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Waldzustandsbericht.

Demnach haben sich viele Bäume in den vergangenen drei Jahren dank ausreichender Wasserversorgung etwas erholen können. Der Anteil der Bäume mit gesunder, dichter Krone stieg in diesem Jahr leicht auf 29 Prozent.

"Der Wald erholt sich langsamer, als wir alle dachten", sagte Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (53, CDU) mit Blick auf die guten Niederschläge.

Die langen Dürreperioden hätten auch im Wurzelwerk der Bäume Spuren hinterlassen.

Die Fichte war den Angaben zufolge im Jahr 2017 noch der Baum mit dem größten Flächenanteil von 30 Prozent. Heute sind es nur noch 17 Prozent. Auch Laubbäume wie die Eiche seien von den Folgen des Klimawandels betroffen.