Spitzenreiter NRW: Hier müssen Lkw am häufigsten in Gefahrenzone parken

Köln - Jetzt könnte es Lkw-Fahrern ganz dick an den Kragen gehen! Dem ADAC zufolge parken Lkw in Nordrhein-Westfalen viel zu häufig falsch.

Immer häufiger werden Lkw in riskanten Bereichen rund um Ein- oder Ausfahrten auf Autobahnen geparkt. © Sebastian Kahnert/dpa

An insgesamt 21 Raststätten auf der A1, A2, A3, A4, A5 und A61 hat der ADAC teils drastische Parkverstöße festgestellt.

Besonders beliebt: Das nächtliche Parken auf Ein- und Ausfahrten oder Seitenstreifen.

Die Anlagen wurden dreimal besucht – um 22 Uhr, 23 Uhr und 0 Uhr. Je später der Abend, desto mehr falsch abgestellte Lastwagen gab es. Schon um 22 Uhr waren viele Anlagen ausgelastet.

Insbesondere bei Dunkelheit sollten Autofahrer und Camper mit großer Vorsicht und langsam auf Rastanlagen ein- und ausfahren, rät der ADAC. Man sollte Verständnis aufbringen für Lkw-Fahrer, die im Notfall falsch parken, weil sie unter anderem die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeitenregelungen einhalten müssten.

Und: Lkw-Parkflächen sollten für die Lkw freigehalten werden. Den Lkw-Fahrern rät der ADAC nach Möglichkeit Reservierungssysteme zu nutzen.