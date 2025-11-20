Trotz Krisen: NRW-Beschäftigte kassieren dickes Plus beim Lohn

Düsseldorf - Trotz schwacher Konjunktur sind die Löhne in Nordrhein-Westfalen so stark gestiegen wie lange nicht mehr.

Die Löhne in NRW steigen derzeit stärker als die Preise. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Die Löhne seien nach Abzug der Inflation im dritten Quartal dieses Jahres 3,1 Prozent höher ausgefallen als ein Jahr zuvor, teilte das Landesstatistikamt in Düsseldorf mit.

Das sei der stärkste Reallohn-Anstieg seit dem ersten Quartal 2023.

Grund für das relativ dicke Plus dürften Tarifabschlüsse gewesen sein, die den Beschäftigten schrittweise mehr Geld in die Tasche gebracht haben.