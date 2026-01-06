Nie wieder zu viel zahlen: Wie eine App den ÖPNV einfacher macht

Düsseldorf - Das Reisen mit Bus und Bahn soll in Nordrhein-Westfalen für Gelegenheitsnutzer einfacher werden.

Mit dieser App ergattert ihr in NRW ab sofort immer den günstigsten Ticketpreis. © Oliver Berg/dpa

Das Land und die Verkehrsverbünde wollen den digitalen Eezy-Tarif, den man ausschließlich per App nutzen kann, stärken und geben dazu ab sofort eine Preisgarantie.

"Eezy ist immer der günstigste Tarif. Da gibt es eine Bestpreisgarantie", versprach NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne). "Wenn Sie in Zukunft noch vor einem Fahrscheinautomaten stehen, dann machen Sie etwas falsch. Eezy macht den Preis immer günstiger und gerechter."

Beim Eezy-Tarif muss man anders als bei klassischen Tickets nicht im Vorfeld den passenden Tarif für eine Fahrt raussuchen. Stattdessen müssen sich ÖPNV-Nutzer beim Einsteigen in einer App einchecken und beim Aussteigen wieder auschecken.

Die App berechnet dann automatisch den Preis. Zuletzt haben laut Krischer etwa 15 Prozent der Reisenden mit Einzelfahrscheinen den Eezy-Tarif genutzt.

Allerdings konnte eine Fahrt mit dem Eezy-Ticket bis zum Jahreswechsel noch teurer sein als ein klassisches Einzelticket. Denn hinter dem 2021 eingeführten Digital-Tarif steht eine ganz andere Methodik der Preisberechnung.