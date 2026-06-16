Nordrhein-Westfalen schrumpft weiter: Das hat es damit auf sich

Düsseldorf - Erstmals seit vier Jahren leben in Nordrhein-Westfalen weniger als 18 Millionen Menschen.

Das bevölkerungsreichste Bundesland fällt erstmals seit vier Jahren wieder unter eine magische Grenze. © Oliver Berg/dpa

Den neuesten Zahlen des Statistischen Landesamtes IT.NRW zufolge lebten im Vorjahr 17.986.214 Menschen in NRW.

Das waren 0,3 Prozent weniger als zum Jahresende 2024.

Im Jahr 2025 habe das sogenannte Geburtendefizit bei 70.762 Menschen gelegen. "Das bedeutet, dass – wie in den Vorjahren – mehr Menschen starben als Kinder geboren wurden", sagte Kerstin Ströker, Leiterin des Bereichs Bevölkerung, Wahlen und Soziales.

Auch wenn NRW im selben Jahr 22.601 mehr Zu- als Fortzüge verzeichnete, sei die Bevölkerungszahl so insgesamt geschrumpft.

Die mit Abstand bevölkerungsreichste Stadt bleibt demnach Köln mit 1.025.523 Einwohnerinnen und Einwohnern, gefolgt von der Landeshauptstadt Düsseldorf (619.444). Kleinste Gemeinde bleibt Hallenberg im Hochsauerlandkreis mit 4.272 Einwohnern.