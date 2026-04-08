Olympia-Bewerbung in NRW: Millionen günstige Tickets geplant

Duisburg - Im Falle einer Olympia-Austragung in Nordrhein-Westfalen soll jedes zehnte Ticket der bis zu 14 Millionen Karten vergünstigt angeboten werden.

Bei einer möglichen Olympia-Austragung in NRW sollen Millionen Tickets zu vergünstigten Preisen angeboten werden. so Hendrik Wüst (50, CDU). © Rolf Vennenbernd/dpa

Von den rund 1,4 Millionen Tickets zu günstigen Preisen könnten dann etwa Jugendliche, Familien sowie Engagierte im Sport profitieren, erklärte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) bei einem Besuch der Regattabahn in Duisburg, ohne dabei konkrete Preise zu nennen.

"Dies wird möglich durch unsere großen Sportstätten und eine optimale Kapazitäten-Planung. Damit schaffen wir die Voraussetzung, dass nicht nur wenige, sondern möglichst viele Menschen die Spiele vor Ort erleben können", sagte Wüst.

Er warb erneut "mit der größten Bühne für den größten Moment und Zuschauer-Rekorden mit 14 Millionen Tickets" für Olympische und Paralympische Spiele im bevölkerungsreichsten Bundesland.

Noch bis zum 19. April können mehr als vier Millionen Menschen in 17 NRW-Städten darüber abstimmen, ob sich ihre Kommune an der Bewerbung "KölnRheinRuhr" für die Sommerspiele in den Jahren 2036, 2040 oder 2044 beteiligen soll.