Osterverkehr in NRW angelaufen: kaum Staus, viel Betrieb an Flughäfen

Düsseldorf - Vereinzelt mit etwas Wartezeit, aber dennoch weitgehend unproblematisch ist am Wochenende der Osterreiseverkehr in Nordrhein-Westfalen angelaufen.

Zum Start in die Osterferien herrscht am Flughafen in Düsseldorf großer Betrieb. © Christoph Reichwein/dpa

Am Düsseldorfer Flughafen war am frühen Morgen nach Angaben eines dpa-Reporters viel los. Auf der Zufahrt staute sich der Verkehr, an den Schaltern waren teilweise lange Schlangen zu beobachten.

Für Reisende kam es sowohl am frühen als auch am späten Vormittag zwischenzeitlich zu Wartezeiten von bis zu 15 Minuten an den Sicherheitskontrollen.

Die meisten Passagiere seien relativ schnell durchgekommen, sagte ein Sprecher des Düsseldorfer Flughafens. Es habe keine Störungen gegeben.

Am Flughafen Köln/Bonn lief einer Sprecherin zufolge "alles so weit nach Plan und reibungslos". Nur vereinzelt habe es Wartezeiten von bis zu zehn Minuten gegeben.

Die großen Flughäfen in NRW erwarten an den Hauptreisetagen gut ein Drittel mehr Fluggäste als sonst.