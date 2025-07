18.07.2025 19:03 Parookaville-Festival 2025: Erneut ausverkauft dank krasser Highlights

300 Künstler auf mehr als zehn Bühnen: Am Flughafen in Weeze findet an diesem Wochenende das größte Festival für elektronische Musik in Deutschland statt.

Zum Parookaville-Festival kommen Stars der Elektro-Szene wie Afrojack, Alok, Armin van Buuren, Artbat, Felix Jaehn und Robin Schulz. Die 225.000 Tickets für die drei Festivaltage von Freitag bis Sonntag waren zwar im Vorfeld bereits ausverkauft. Allerdings gebe es einen Livestream - in den vergangenen Jahren habe man darüber noch einmal mehrere Millionen Online-Zuschauer erreicht, teilte der Veranstalter mit.

Es gibt aber auch eine Party-Bühne mit ganz anderer Musik. Dort sind etwa Blümchen, Ballermann-Sängerin Mia Julia oder Schlager-Urgestein Roberto Blanco ("Ein bisschen Spaß muss sein") angekündigt. Zum Abschluss am Sonntagabend soll das zehnjährige Festival-Jubiläum mit einer Show aus Licht, Laser, Feuerwerk und einer großen Drohnenshow gefeiert werden.

Parookaville: Jedes Jahr aufs Neue ausverkauft

Das Parookaville-Festival ist das größte Festival für elektronische Musik in Deutschland.

Neben den musikalischen Acts wartet auf die Besucherinnen und Besucher auf dem Festivalgelände ein buntes Programm: etwa ein 700 Quadratmeter großer Pool, ein idyllischer Stadtwald und das sogenannten Jail (Gefängnis), in dem man sich ein Tattoo oder Piercing stechen lassen kann. Traditionell wird beim Parookaville auch geheiratet - und zwar ohne Beschränkungen. "Heirate, wen oder was dich glücklich macht", lautet das Motto in der Kirche. In diesem Jahr will unter anderem ein Paar aus Essen das Ja-Wort geben. Den Trauzeugen bei der Festival-Hochzeit gibt übrigens Entertainer Roberto Blanco.

Das Parookaville fand im Sommer 2015 zum ersten Mal statt. Das Festival ist wie eine Stadt konzipiert: Neben der Kirche gibt es auch ein Rathaus, in dem die Besucher ihren Parookaville-Pass bekommen, und ein Postamt, von dem jedes Jahr Tausende Postkarten versendet werden. Benannt ist das Festival nach dem fiktiven Gründervater Bill Parooka.

Zur Premiere vor zehn Jahren waren 40.000 Menschen auf das alte Militärgelände am Flugplatz Weeze gekommen. Danach verdoppelte sich die Zahl der Festivalbesucher fast jährlich. Seit der Corona-Pandemie ist das Gelände jedes Jahr für 225.000 Menschen ausgelegt - und war bislang immer ausverkauft.

Titelfoto: Bildmontage: Christoph Reichwein/dpa