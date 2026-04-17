Pendler aufgepasst: A59 wird für etliche Monate gesperrt

Düsseldorf - Die Autobahn 59 wird für die Erneuerung der Fahrbahn voraussichtlich im Herbst in Richtung Düsseldorf für etliche Monate voll gesperrt. Dabei geht es um den zwölf Kilometer langen Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Monheim und dem Autobahndreieck Düsseldorf-Süd.

Die A59 in Richtung Düsseldorf wird im Herbst für etliche Monate gesperrt. (Symbolbild) © Roland Weihrauch/dpa

Das Einrichten einer Fahrspur Richtung Düsseldorf auf der bis dahin sanierten Fahrbahn Richtung Leverkusen ist laut Autobahn GmbH Rheinland aus mehreren Gründen nicht möglich. Es könnten für die provisorische Spur Richtung Düsseldorf keine Anschlussstellen eingerichtet werden.

Falls es in der einspurigen Richtungsfahrbahn zu einem Unfall komme oder ein Fahrzeug liegen bleibe, seien Staus bis hin zur A46 und A542 zu befürchten. Das erschwere auch Rettungseinsätze.

Die "Rheinische Post" hatte berichtet, dass die sanierte Fahrbahn nicht für den Gegenverkehr genutzt werde.

Die Fahrbahnsanierung zwischen dem Autobahndreieck Düsseldorf-Süd und der Anschlussstelle Monheim in Richtung Leverkusen könne voraussichtlich im Juni 2026 abgeschlossen werden.

Dann werde die Vollsperrung zunächst einstreifig aufgehoben, um Restarbeiten binnen eines Monats zu erledigen. ´