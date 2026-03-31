Pendler müssen mehr Zeit einplanen: Autobahn Richtung Köln ist erneut dicht
Von Celine Frohnapfel
Bonn - Erneut müssen Autofahrer im Raum Bonn für mehrere Wochen wegen einer gesperrten Autobahn mehr Zeit für ihre Strecken einplanen.
Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, betrifft die Sperrung vom 11. April (5 Uhr) bis zum 23. April (18 Uhr) die A565 zwischen Bonn-Poppelsdorf und Bonn-Endenich in Richtung Köln.
Vom 20. April bis zum 30. April soll demnach außerdem die entgegengesetzte Fahrtrichtung nach Meckenheim gesperrt werden.
Autofahrer werden während der Sperrungen weiträumig über die A61, A553 und A555 umgeleitet.
Seit Oktober 2023 wird das sogenannte Endenicher Ei saniert, wodurch es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Sperrungen auf der A565 kam. Die Bauarbeiten sollen bis zum Sommer 2027 beendet werden.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa