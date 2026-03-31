Pendler müssen mehr Zeit einplanen: Autobahn Richtung Köln ist erneut dicht

Hauptverkehrsader dicht: Die A565 bei Bonn wird demnächst an verschiedenen Stellen gesperrt. Autofahrer müssen sich wieder mehrere Wochen auf Umwege einstellen.

Von Celine Frohnapfel

Bonn - Erneut müssen Autofahrer im Raum Bonn für mehrere Wochen wegen einer gesperrten Autobahn mehr Zeit für ihre Strecken einplanen.

Vom 11. April bis zum 23. April wird die A565 zwischen Bonn-Poppelsdorf und Bonn-Endenich in Richtung Köln gesperrt. (Symbolfoto)
Vom 11. April bis zum 23. April wird die A565 zwischen Bonn-Poppelsdorf und Bonn-Endenich in Richtung Köln gesperrt. (Symbolfoto)  © Thomas Banneyer/dpa

Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, betrifft die Sperrung vom 11. April (5 Uhr) bis zum 23. April (18 Uhr) die A565 zwischen Bonn-Poppelsdorf und Bonn-Endenich in Richtung Köln

Vom 20. April bis zum 30. April soll demnach außerdem die entgegengesetzte Fahrtrichtung nach Meckenheim gesperrt werden.

Autofahrer werden während der Sperrungen weiträumig über die A61, A553 und A555 umgeleitet.

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Seit Oktober 2023 wird das sogenannte Endenicher Ei saniert, wodurch es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Sperrungen auf der A565 kam. Die Bauarbeiten sollen bis zum Sommer 2027 beendet werden.

Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa

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