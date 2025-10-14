Randalierer durch Polizeischuss verletzt: Mann in Psychiatrie untergebracht

Düsseldorf - Der in Düsseldorf-Unterrath durch einen Schuss aus einer Polizeiwaffe verletzte Mann ist in einer forensischen Psychiatrie untergebracht worden.

Ein Mann (33), der von Polizisten niedergeschossen wurde, ist in einer forensischen Psychiatrie untergebracht worden. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Ermittlungen nach soll der 33-Jährige bereits mehrfach in der Straße "Im Schlank" aufgetaucht und eine dort lebende Familie bedroht haben, wie die Polizei Duisburg mitteilte.

Auch am Sonntagmorgen soll der Mann vor dem Haus lautstark bedrohliche Äußerungen getätigt haben.

Den Angaben nach war der 33-Jährige daraufhin mit einem Messer in jeder Hand auf hinzugerufene Polizisten zugegangen.

Weil er trotz Aufforderung nicht stehen geblieben war, hatten die Beamten den Mann mit einem Schuss aus ihrer Dienstwaffe gestoppt.