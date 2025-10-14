Randalierer durch Polizeischuss verletzt: Mann in Psychiatrie untergebracht
Von Sebastian Kramer
Düsseldorf - Der in Düsseldorf-Unterrath durch einen Schuss aus einer Polizeiwaffe verletzte Mann ist in einer forensischen Psychiatrie untergebracht worden.
Ermittlungen nach soll der 33-Jährige bereits mehrfach in der Straße "Im Schlank" aufgetaucht und eine dort lebende Familie bedroht haben, wie die Polizei Duisburg mitteilte.
Auch am Sonntagmorgen soll der Mann vor dem Haus lautstark bedrohliche Äußerungen getätigt haben.
Den Angaben nach war der 33-Jährige daraufhin mit einem Messer in jeder Hand auf hinzugerufene Polizisten zugegangen.
Weil er trotz Aufforderung nicht stehen geblieben war, hatten die Beamten den Mann mit einem Schuss aus ihrer Dienstwaffe gestoppt.
Der 33-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Aus Neutralitätsgründen hat die Polizei Duisburg die weiteren Ermittlungen übernommen.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa