Mann bedroht Beamte mit Stichwaffe: Polizei gibt Schuss auf Randalierer ab

Düsseldorf - Die Düsseldorfer Polizei hat einen Randalierer am frühen Sonntagmorgen durch den Einsatz einer Schusswaffe gestoppt. Der Mann wurde anschließend schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Die Beamten wurden von dem Randalierer mit einer Stichwaffe bedroht und setzten schließlich die Dienstwaffe ein. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Nach Angaben der Polizei hatte eine Anwohnerin der Straße "Im Schlank" im Stadtteil Unterrath die Beamten am Morgen gegen 7.20 Uhr alarmiert, nachdem der Mann dort randaliert hatte.

Als die Ordnungshüter dann wenig später am Ort des Geschehens eintrafen, bedrohte er sie nach derzeitigem Ermittlungsstand "akut" mit einer Stichwaffe, woraufhin die Polizeikräfte von der Dienstwaffe Gebrauch machten.

Der Tatverdächtige wurde dabei verletzt und noch vor Ort von einem Notarzt versorgt. Anschließend kam er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er derzeit intensivmedizinisch betreut werde.