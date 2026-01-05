Rekordjahr in NRW: So viele Touristen wie noch nie

Düsseldorf - Die Tourismusbranche in Nordrhein-Westfalen ist auf Rekordkurs.

Der Tourismus in NRW erreicht neue Bestwerte. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Das Statistische Landesamt verzeichnete für den Zeitraum Januar bis Oktober 2025 so viele Gästeankünfte und Übernachtungen wie noch nie.

Die Zahl der Ankünfte stieg gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um rund 1,9 Prozent auf knapp 20,86 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen nahm in den ersten zehn Monaten um rund 1,6 Prozent auf 46,72 Millionen zu.

Der Dachverband Tourismus NRW geht von einem Rekordjahr aus: "Noch stehen zwei Monate bei den Statistiken aus, aber wir gehen davon aus, dass 2025 ein neues Rekordjahr für den Tourismus in Nordrhein-Westfalen war", sagte eine Sprecherin.

Das wäre bemerkenswert, weil im bisherigen Rekordjahr 2024 die Fußball-EM viele zusätzliche Gäste in das Land gebracht habe.