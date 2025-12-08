Revolution auf dem Land: Diese App soll es in NRW möglich machen

In ländlichen Gebieten in Nordrhein-Westfalen könnte eine neue App die Mobilität revolutionieren.

Von Dorothea Hülsmeier

Düsseldorf - Sammeltaxis auf Bestellung und Busse auf Abruf mit wenigen Klicks: Eine neue landesweite App für sogenannte On-Demand-Angebote soll am Montag an den Start gehen.

Auf dem Land dürften Probleme mit der Mobilität bald der Vergangenheit angehören. (Symbolbild)
Auf dem Land dürften Probleme mit der Mobilität bald der Vergangenheit angehören. (Symbolbild)  © Daniel Reinhardt/dpa

Die neue Plattform "rufmobil.nrw" solle mit Angeboten wie Rufbussen oder Anruf-Sammeltaxis besonders in ländlichen Regionen die Mobilität verbessern, teilte das NRW-Verkehrsministerium mit.

Beim Mobilitätstag 2025 in Düsseldorf diskutiert am Montag die Branche über neue Entwicklungen im Verkehr. Dabei soll auch die neue Plattform freigeschaltet werden.

Das NRW-Verkehrsministerium hat die Plattform und die zugehörige App entwickeln lassen.

Alle bereits bestehenden On-Demand-Anbieter in NRW können das System nach Angaben des Ministeriums nutzen.

Die Fahrgäste können in ganz Nordrhein-Westfalen die Angebote künftig zentral über die App buchen und bezahlen.

