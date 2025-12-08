Revolution auf dem Land: Diese App soll es in NRW möglich machen
Von Dorothea Hülsmeier
Düsseldorf - Sammeltaxis auf Bestellung und Busse auf Abruf mit wenigen Klicks: Eine neue landesweite App für sogenannte On-Demand-Angebote soll am Montag an den Start gehen.
Die neue Plattform "rufmobil.nrw" solle mit Angeboten wie Rufbussen oder Anruf-Sammeltaxis besonders in ländlichen Regionen die Mobilität verbessern, teilte das NRW-Verkehrsministerium mit.
Beim Mobilitätstag 2025 in Düsseldorf diskutiert am Montag die Branche über neue Entwicklungen im Verkehr. Dabei soll auch die neue Plattform freigeschaltet werden.
Das NRW-Verkehrsministerium hat die Plattform und die zugehörige App entwickeln lassen.
Alle bereits bestehenden On-Demand-Anbieter in NRW können das System nach Angaben des Ministeriums nutzen.
Die Fahrgäste können in ganz Nordrhein-Westfalen die Angebote künftig zentral über die App buchen und bezahlen.
Titelfoto: Daniel Reinhardt/dpa