Revolution auf dem Land: Diese App soll es in NRW möglich machen

Düsseldorf - Sammeltaxis auf Bestellung und Busse auf Abruf mit wenigen Klicks: Eine neue landesweite App für sogenannte On-Demand-Angebote soll am Montag an den Start gehen.

Auf dem Land dürften Probleme mit der Mobilität bald der Vergangenheit angehören. (Symbolbild) © Daniel Reinhardt/dpa

Die neue Plattform "rufmobil.nrw" solle mit Angeboten wie Rufbussen oder Anruf-Sammeltaxis besonders in ländlichen Regionen die Mobilität verbessern, teilte das NRW-Verkehrsministerium mit.

Beim Mobilitätstag 2025 in Düsseldorf diskutiert am Montag die Branche über neue Entwicklungen im Verkehr. Dabei soll auch die neue Plattform freigeschaltet werden.

Das NRW-Verkehrsministerium hat die Plattform und die zugehörige App entwickeln lassen.