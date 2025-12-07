Comeback mit Wow-Effekt: "Haus der Geschichte" öffnet wieder
Von Jonas-Erik Schmidt
Bonn - Mit einem Festakt und einem Rundgang im Haus der Geschichte eröffnet Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (60) am Montag (11 Uhr) einen der zentralen Erinnerungsorte der Bundesrepublik neu.
Das Museum hat seine Dauerausstellung, in der die Geschichte Deutschlands seit 1945 erzählt wird, völlig neu gestaltet.
Nachdem sie mehr als ein Jahr geschlossen war, wird sie nun der Öffentlichkeit präsentiert. Weimer vertritt kurzfristig Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU), der in London an Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (47) teilnimmt.
Die neue Dauerausstellung steht unter dem Titel "Du bist Teil der Geschichte". Im Mittelpunkt sollen nicht nur politische Entscheidungen und gesellschaftliche Debatten stehen, sondern auch Menschen mit ihren persönlichen Geschichten.
Mehr als 3800 Objekte sollen zu sehen sein, etwa ein selbst gebautes Fluchtflugzeug, eine Puppenwiege aus der Nachkriegszeit, ein Ford Transit aus dem Leben einer Einwandererfamilie und ein Baumhaus als Zeichen für Umweltproteste.
Das Museum hat zudem angekündigt, das Manuskript der berühmten "Zeitenwende"-Rede von Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (67, SPD) präsentieren zu wollen.
Die alte Dauerausstellung war im September 2024 für den Umbau geschlossen worden. Ein Grund für die umfassende Neugestaltung nach 30 Jahren und mehr als 14 Millionen Besuchern war, dass wichtige Ereignisse der jüngeren Vergangenheit nicht genug Platz gefunden hatten.
Das Haus der Geschichte in Bonn präsentiert seit 1994 die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Die Sammlung umfasst mehr als eine Million Objekte.
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa