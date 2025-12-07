Comeback mit Wow-Effekt: "Haus der Geschichte" öffnet wieder

Bonn - Mit einem Festakt und einem Rundgang im Haus der Geschichte eröffnet Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (60) am Montag (11 Uhr) einen der zentralen Erinnerungsorte der Bundesrepublik neu.

Das Haus der Geschichte in Bonn ist ein Museum zur deutschen Zeitgeschichte seit 1945. (Archivbild) © Federico Gambarini/dpa

Das Museum hat seine Dauerausstellung, in der die Geschichte Deutschlands seit 1945 erzählt wird, völlig neu gestaltet.

Nachdem sie mehr als ein Jahr geschlossen war, wird sie nun der Öffentlichkeit präsentiert. Weimer vertritt kurzfristig Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU), der in London an Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (47) teilnimmt.

Die neue Dauerausstellung steht unter dem Titel "Du bist Teil der Geschichte". Im Mittelpunkt sollen nicht nur politische Entscheidungen und gesellschaftliche Debatten stehen, sondern auch Menschen mit ihren persönlichen Geschichten.

Mehr als 3800 Objekte sollen zu sehen sein, etwa ein selbst gebautes Fluchtflugzeug, eine Puppenwiege aus der Nachkriegszeit, ein Ford Transit aus dem Leben einer Einwandererfamilie und ein Baumhaus als Zeichen für Umweltproteste.

Das Museum hat zudem angekündigt, das Manuskript der berühmten "Zeitenwende"-Rede von Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (67, SPD) präsentieren zu wollen.