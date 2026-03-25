Rheinufertunnel dicht: Düsseldorfer müssen vier Wochen umplanen

Düsseldorf - Für den Austausch tonnenschwerer Tunnelventilatoren wird der Rheinufertunnel in Düsseldorf , eine der wichtigen innerstädtischen Nord-Süd-Verbindungen, für rund vier Wochen vollständig gesperrt.

Der Rheinufertunnel in Düsseldorf: Die wichtige innerstädtische Verkehrsachse wird für Wartungsarbeiten mehrere Wochen vollständig gesperrt. (Archivbild) © Martin Gerten/dpa

Die Sperrung beginnt am kommenden Montag (30. März) um 5 Uhr und dauert voraussichtlich bis zum 25. April, wie die Stadt mitteilte.

Während der Sperrzeit werden zwei der fünf großen Entrauchungs-Ventilatoren erneuert. Zudem wird die Beleuchtung weiter auf LED-Technik umgestellt und der Asphalt im Tunnel ausgetauscht.

Der Austausch der Anlagen gilt als aufwendig: Die Ventilatoren seien jeweils rund fünfeinhalb Meter hoch und etwa sechs Tonnen schwer und müssten in Einzelteilen in den Tunnel gebracht und dort montiert werden.

Die Gesamtkosten der Wartungsarbeiten werden mit rund 4,5 Millionen Euro angegeben.