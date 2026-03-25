Rheinufertunnel dicht: Düsseldorfer müssen vier Wochen umplanen
Von Frank Christiansen
Düsseldorf - Für den Austausch tonnenschwerer Tunnelventilatoren wird der Rheinufertunnel in Düsseldorf, eine der wichtigen innerstädtischen Nord-Süd-Verbindungen, für rund vier Wochen vollständig gesperrt.
Die Sperrung beginnt am kommenden Montag (30. März) um 5 Uhr und dauert voraussichtlich bis zum 25. April, wie die Stadt mitteilte.
Während der Sperrzeit werden zwei der fünf großen Entrauchungs-Ventilatoren erneuert. Zudem wird die Beleuchtung weiter auf LED-Technik umgestellt und der Asphalt im Tunnel ausgetauscht.
Der Austausch der Anlagen gilt als aufwendig: Die Ventilatoren seien jeweils rund fünfeinhalb Meter hoch und etwa sechs Tonnen schwer und müssten in Einzelteilen in den Tunnel gebracht und dort montiert werden.
Die Gesamtkosten der Wartungsarbeiten werden mit rund 4,5 Millionen Euro angegeben.
Umleitungen und mehr Zeit einplanen
Während der Sperrung sollen ausgewiesene Umleitungsrouten den Verkehr aufnehmen, zudem würden Ampelschaltungen angepasst. Verkehrsteilnehmern wird geraten, mehr Zeit einzuplanen und nach Möglichkeit auf Bus und Bahn auszuweichen.
Der Tunnel war in den Jahren 1990 bis 1993 gebaut worden. Anlass für die Arbeiten seien schärfere Brandschutzvorschriften. Diese schreiben zwingend die abzusaugenden Luftmengen im Brandfall vor.
Um die Verkehrsstörungen möglichst gering zu halten, wurde ein Teil der Sperrzeit in die Verkehrs-ärmeren Osterferien gelegt. Durchschnittlich nutzen 45.000 Fahrzeuge täglich den Tunnel.
Titelfoto: Martin Gerten/dpa