Rolle rückwärts: Autobahn bei Bonn wird doch nicht gesperrt

Bonn - Die geplante Sperrung der A562 bei Bonn findet am Wochenende doch nicht statt.

Die A562 bei Bonn wird nun doch nicht gesperrt. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Nach aktuellen Vorhersagen sei in der Region mit anhaltenden Regenfällen zu rechnen, teilte die Autobahn GmbH mit.

Unter diesen Bedingungen sei der Einbau der Asphaltdeckschicht technisch nicht möglich.

Die Arbeiten würden daher voraussichtlich auf Mitte März verschoben. Über den endgültigen Zeitplan werde noch rechtzeitig informiert.