Rolle rückwärts: Autobahn bei Bonn wird doch nicht gesperrt
Von Jonas-Erik Schmidt
Bonn - Die geplante Sperrung der A562 bei Bonn findet am Wochenende doch nicht statt.
Nach aktuellen Vorhersagen sei in der Region mit anhaltenden Regenfällen zu rechnen, teilte die Autobahn GmbH mit.
Unter diesen Bedingungen sei der Einbau der Asphaltdeckschicht technisch nicht möglich.
Die Arbeiten würden daher voraussichtlich auf Mitte März verschoben. Über den endgültigen Zeitplan werde noch rechtzeitig informiert.
Ursprünglich sollte die A562 zwischen dem Autobahnkreuz Bonn-Ost und der Anschlussstelle Bonn-Rheinaue in Fahrtrichtung Bad Godesberg gesperrt werden.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa