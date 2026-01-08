Sanierungsarbeiten: Verkehr auf A3 wochenlang eingeschränkt

Solingen - Autofahrer müssen sich auf der A3 bei Düsseldorf in den kommenden Wochen auf Einschränkungen einstellen.

Die Anschlussstelle Solingen muss wegen Sanierungsarbeiten in den kommenden Wochen gesperrt werden. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die zuständige Autobahn GmbH des Bundes am Mittwoch mitteilte, müssen die Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Solingen in Richtung Frankfurt am Main vom 16. Januar bis voraussichtlich zum 30. März gesperrt werden. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten.

Mit ersten Einschränkungen ist allerdings bereits zwei Tage vorher zu rechnen: Am 14. Januar beginnt die Einrichtung der Baustellenverkehrsführung. Laut Autobahn GmbH muss der Verkehr dafür zeitweise um eine Spur reduziert werden.

"Mit weiteren kleineren Verkehrseinschränkungen während der Einrichtung sowie der gesamten Bauzeit außerhalb der Verkehrsspitzenzeiten ist zu rechnen", teilte das Unternehmen außerdem mit. Die damit verbundenen Einschränkungen werden zudem nicht mehr gesondert angekündigt.