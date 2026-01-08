Sanierungsarbeiten: Verkehr auf A3 wochenlang eingeschränkt
Solingen - Autofahrer müssen sich auf der A3 bei Düsseldorf in den kommenden Wochen auf Einschränkungen einstellen.
Wie die zuständige Autobahn GmbH des Bundes am Mittwoch mitteilte, müssen die Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Solingen in Richtung Frankfurt am Main vom 16. Januar bis voraussichtlich zum 30. März gesperrt werden. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten.
Mit ersten Einschränkungen ist allerdings bereits zwei Tage vorher zu rechnen: Am 14. Januar beginnt die Einrichtung der Baustellenverkehrsführung. Laut Autobahn GmbH muss der Verkehr dafür zeitweise um eine Spur reduziert werden.
"Mit weiteren kleineren Verkehrseinschränkungen während der Einrichtung sowie der gesamten Bauzeit außerhalb der Verkehrsspitzenzeiten ist zu rechnen", teilte das Unternehmen außerdem mit. Die damit verbundenen Einschränkungen werden zudem nicht mehr gesondert angekündigt.
Umleitungen über die Anschlussstelle Langenfeld-Immigrath und das Autobahndreieck Langenfeld werden mit rotem Punkt ausgeschildert.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa