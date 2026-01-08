Auto-Brand zeigt: Darum ist Rauchen und Tanken keine gute Kombination

Oberhausen - Dass die Kombination Rauchen und Tanken keine gute Idee ist, musste ein Autohalter in Oberhausen auf die harte Tour lernen. Das Fahrzeug brannte am Mittwochabend komplett aus, es gab Verletzte.

In Oberhausen brannte ein Mercedes komplett ab. © Polizeipräsidium Oberhausen

Eine Person hatte laut ersten Erkenntnissen in der Nähe des Aqua-Parks an der Heinz-Schleußer-Straße Treibstoff aus einem Kanister in sein Auto gefüllt. Dabei geriet etwas Kraftstoff neben und vor den Mercedes.

Eine andere Person griff währenddessen zu einer Zigarette und zündete sie in der Nähe an. Dadurch fing das Auto mit polnischem Kennzeichen plötzlich Feuer.

Als die alarmierte Feuerwehr und Polizei kurz darauf eintrafen, stand der Wagen bereits in Vollbrand. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen war das Fahrzeug nicht mehr zu retten und brannte komplett aus.

Direkt neben dem Mercedes wurden daraufhin Benzinkanister und zwei Zigarettenschachteln sichergestellt.