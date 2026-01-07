Stundenlange Sperrung wegen Windrad: A44 wieder frei

Jackerath (NRW) - Nach einer stundenlangen Sperrung der A44 wegen eines beschädigten Windrads rollt der Verkehr dort wieder.

Die Autobahn GmbH befürchtet, dass ein Flügel des Windrads an der A44 bei Jackerath abbrechen könnte. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Die Vollsperrung zwischen dem Autobahndreieck Jackerath und dem Autobahnkreuz Holz sei aufgehoben worden, teilten die Autobahn GmbH und die Polizei mit.

Die A44 war seit dem Vormittag gesperrt, weil der Flügel eines Windrads abgebrochen war und herunterzufallen drohte.

Das Windrad sei nun gesichert worden, erklärte die Autobahn GmbH. Hinweise auf einen Sabotageakt gab es laut Polizei zunächst nicht.

Die Feuerwehr hatte aus Sicherheitsgründen einen Bereich von 400 Metern um das Windrad abgesperrt. Dies war nach Angaben von Einsatzleiter Guido Garbe nötig, weil man nicht wisse, was passiere, wenn das abgeknickte Flügelblatt herunterfalle.