Schneller als gedacht: Vollsperrung von A565 soll aufgehoben werden

Bonn - Ungewöhnlich gute Nachrichten für Autofahrer im Kölner Umland: Die seit dem 30. Januar gültige Vollsperrung der A565 in Bonn zwischen der Anschlussstelle Kreuz Bonn-Nord und Bonn-Poppelsdorf soll bereits am Freitagabend aufgehoben werden.

Rund um die A565 bei Bonn mussten Autofahrer in den letzten Wochen viel Geduld mitbringen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Grund für die um fünf Tage vorgezogene Fertigstellung sind beschleunigte Bauarbeiten am Traggerüst, teilte die Autobahn GmbH mit.

Am Montag kommt es in Bonn allerdings gleich zur nächsten Einschränkung: Fahrzeuge mit mehr als 7,5 Tonnen zulässigem Gewicht dürfen nicht mehr über die Nordbrücke in Bonn fahren, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

Die Brücke ist Teil der A565 und eine der wichtigsten Verkehrsachsen im Raum Bonn. Täglich fahren dort 100.000 Fahrzeuge über den Rhein, davon etwa gut fünf Prozent Schwerlastverkehr.

Für eine so starke Verkehrsbelastung sei die Brücke aus den 1960er-Jahren nie gedacht gewesen, hieß es. Zuletzt waren bei Überprüfungen zahlreiche Schäden aufgefallen.