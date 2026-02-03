Jugendlicher Leichtsinn! Teenager klettern Bahntrasse hoch, während Zug vorbeifährt

Mönchengladbach - Zwei Jugendliche sind in Mönchengladbach eine Bahntrasse hochgeklettert und durch die Sogwirkung eines Zuges zu Boden gezogen und verletzt worden.

Zwei Jugendliche sind durch die Sogwirkung eines Zuges zu Boden gezogen und verletzt worden. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Bei dem Vorfall am Freitagabend erlitt ein 15-Jähriger einen Schlüsselbeinbruch und eine Platzwunde, ein 17-Jähriger verletzte sich am Knie, wie die Polizei mitteilte.

Vom Zug selbst wurden sie demnach wohl nicht erfasst.

Die beiden Verletzten wurden vor Ort von Rettungskräften behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.