Jugendlicher Leichtsinn! Teenager klettern Bahntrasse hoch, während Zug vorbeifährt

Zwei Jugendliche klettern in Mönchengladbach eine Bahntrasse hoch. Als ein Regionalexpress vorbeifährt, werden sie von der Sogwirkung zu Boden gezogen.

Von Marco Rauch

Mönchengladbach - Zwei Jugendliche sind in Mönchengladbach eine Bahntrasse hochgeklettert und durch die Sogwirkung eines Zuges zu Boden gezogen und verletzt worden.

Zwei Jugendliche sind durch die Sogwirkung eines Zuges zu Boden gezogen und verletzt worden. (Symbolbild)  © Robert Michael/dpa

Bei dem Vorfall am Freitagabend erlitt ein 15-Jähriger einen Schlüsselbeinbruch und eine Platzwunde, ein 17-Jähriger verletzte sich am Knie, wie die Polizei mitteilte.

Vom Zug selbst wurden sie demnach wohl nicht erfasst.

Die beiden Verletzten wurden vor Ort von Rettungskräften behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Die Bundespolizei warnt in der Mitteilung: "Das Betreten von Bahntrassen ist verboten und kann schwerste Verletzungen oder tödliche Unfälle zur Folge haben."

