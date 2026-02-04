Nach Woche der Vollsperrung: A52 Richtung Essen wieder frei
Von Nina Gross
Essen/Düsseldorf - Der Verkehr auf der A52-Ruhrtalbrücke in Richtung Essen kann voraussichtlich ab Mittwoch, 17 Uhr, wieder fließen.
Dann sei der Bereich einspurig und mit maximal 40 Kilometern pro Stunde wieder freigegeben, teilte die Autobahn Gesellschaft mit.
Zuvor hatte ein etwa 15 Zentimeter breiter Spalt zwischen Fahrbahn und Brückenkörper die Sperrung der A52-Brücke in Richtung Essen notwendig gemacht.
Das Tempolimit und die einspurige Verkehrsführung würden aufrechterhalten, bis die Brücke vollständig repariert sei. Das dauere etwa zwei Wochen, teilte die Autobahn Gesellschaft mit.
Weil die fast 1,9 Kilometer lange Brücke sich bei Wärme ausdehne und bei Kälte wieder zusammenziehe, sei auf Mülheimer Seite der Spalt entstanden, hatte der Bereichsleiter Bau der Autobahn GmbH Rheinland, Christoph Dröge, erklärt.
Der Spalt hätte insbesondere Motorradfahrer gefährdet.
Nach Reparatur Kontrolle der anderen Übergänge
Der Schaden sei vorerst provisorisch mit Metallplatten ("Fly-over-Platten") abgedeckt worden, damit der Verkehr wieder fließen könne. Da die Platten nicht mit hoher Geschwindigkeit passiert werden könnten, sei die Tempo-Begrenzung nötig.
Später werde die Übergangskonstruktion der Autobahn Richtung Düsseldorf routinemäßig gewartet, sagte Dröge. Dabei gebe es erneut eine einspurige Verkehrsführung, aber keine neue Sperrung. Später seien dieselben Arbeiten auf der Essener Seite geplant.
Die A52 ist eine zentrale Pendlerverbindung zwischen dem Rheinland und dem Ruhrgebiet. Die Ruhrtalbrücke wird laut Autobahn GmbH täglich von fast 80.000 Fahrzeugen genutzt.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa