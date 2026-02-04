Nach Woche der Vollsperrung: A52 Richtung Essen wieder frei

Essen/Düsseldorf - Der Verkehr auf der A52-Ruhrtalbrücke in Richtung Essen kann voraussichtlich ab Mittwoch, 17 Uhr, wieder fließen.

Provisorisch repariert: Auf der A52-Ruhrtalbrücke dürfen Autos wieder fahren. © Christoph Reichwein/dpa

Dann sei der Bereich einspurig und mit maximal 40 Kilometern pro Stunde wieder freigegeben, teilte die Autobahn Gesellschaft mit.

Zuvor hatte ein etwa 15 Zentimeter breiter Spalt zwischen Fahrbahn und Brückenkörper die Sperrung der A52-Brücke in Richtung Essen notwendig gemacht.

Das Tempolimit und die einspurige Verkehrsführung würden aufrechterhalten, bis die Brücke vollständig repariert sei. Das dauere etwa zwei Wochen, teilte die Autobahn Gesellschaft mit.

Weil die fast 1,9 Kilometer lange Brücke sich bei Wärme ausdehne und bei Kälte wieder zusammenziehe, sei auf Mülheimer Seite der Spalt entstanden, hatte der Bereichsleiter Bau der Autobahn GmbH Rheinland, Christoph Dröge, erklärt.

Der Spalt hätte insbesondere Motorradfahrer gefährdet.