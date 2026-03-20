Schüsse in Mönchengladbach: Drei Männer landen im Krankenhaus

Mönchengladbach - In der Innenstadt von Mönchengladbach ( Nordrhein-Westfalen ) sind am Donnerstagabend Schüsse gefallen. Dabei wurde ein Mann durch einen Streifschuss verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen sagte.

Die Polizei sicherte auf einer Grünfläche die Waffe. © Christoph Reichwein/dpa

Zwei weitere Männer gerieten in eine Schlägerei und verletzten sich ebenfalls.

Einer Polizeisprecherin am Tatort zufolge wurden die drei Männer mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ob es weitere Verletzte gab, blieb zunächst unklar.

Am Tatort stellten die Beamten eine Schusswaffe sicher, so die Sprecherin. Außerdem seien zwei Personen vorläufig festgenommen worden.

Demnach sollen sich die Männer gestritten haben, bevor ein Schuss fiel. Am Freitagmorgen waren die Hintergründe des Vorfalls allerdings noch unklar.