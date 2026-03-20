Schüsse in Mönchengladbach: Drei Männer landen im Krankenhaus

In der Innenstadt von Mönchengladbach sind Schüsse abgefeuert wurden - es gab drei Verletzte, die Umstände sind bisher unklar.

Von Josefine Kaukemüller

Mönchengladbach - In der Innenstadt von Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) sind am Donnerstagabend Schüsse gefallen. Dabei wurde ein Mann durch einen Streifschuss verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen sagte.

Die Polizei sicherte auf einer Grünfläche die Waffe.
Die Polizei sicherte auf einer Grünfläche die Waffe.  © Christoph Reichwein/dpa

Zwei weitere Männer gerieten in eine Schlägerei und verletzten sich ebenfalls.

Einer Polizeisprecherin am Tatort zufolge wurden die drei Männer mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ob es weitere Verletzte gab, blieb zunächst unklar.

Am Tatort stellten die Beamten eine Schusswaffe sicher, so die Sprecherin. Außerdem seien zwei Personen vorläufig festgenommen worden.

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Demnach sollen sich die Männer gestritten haben, bevor ein Schuss fiel. Am Freitagmorgen waren die Hintergründe des Vorfalls allerdings noch unklar.

Ein Tatverdächtiger wird von den Einsatzkräften zu einem Rettungswagen gebracht.
Ein Tatverdächtiger wird von den Einsatzkräften zu einem Rettungswagen gebracht.  © Christoph Reichwein/dpa

Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort, der Bereich wurde großräumig abgesperrt.

Die Ermittlungen dauern an. Menschen sollten den Bereich weiträumig meiden, hieß es.

Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa

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