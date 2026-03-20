Schüsse in Mönchengladbach: Drei Männer landen im Krankenhaus
Von Josefine Kaukemüller
Mönchengladbach - In der Innenstadt von Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) sind am Donnerstagabend Schüsse gefallen. Dabei wurde ein Mann durch einen Streifschuss verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen sagte.
Zwei weitere Männer gerieten in eine Schlägerei und verletzten sich ebenfalls.
Einer Polizeisprecherin am Tatort zufolge wurden die drei Männer mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ob es weitere Verletzte gab, blieb zunächst unklar.
Am Tatort stellten die Beamten eine Schusswaffe sicher, so die Sprecherin. Außerdem seien zwei Personen vorläufig festgenommen worden.
Demnach sollen sich die Männer gestritten haben, bevor ein Schuss fiel. Am Freitagmorgen waren die Hintergründe des Vorfalls allerdings noch unklar.
Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort, der Bereich wurde großräumig abgesperrt.
Die Ermittlungen dauern an. Menschen sollten den Bereich weiträumig meiden, hieß es.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa