Selbst Doppelgänger sind dabei: Bei Führerschein-Prüfung in NRW wird immer raffinierter betrogen

Düsseldorf/Berlin - Versteckte Ohrhörer, Mini-Kameras oder sogar Doppelgänger: Bei der Führerscheinprüfung wird immer raffinierter betrogen. Nordrhein-Westfalen liegt in der Bilanz für das vergangene Jahr dabei erneut auf einem unrühmlichen Spitzenplatz, wie der TÜV-Verband mitteilte.

Bei Führerscheinprüfingen in Nordrhein-Westfalen wird immer raffinierter betrogen. © Sebastian Gollnow/dpa

1378 Täuschungsversuche flogen 2025 im bevölkerungsstärksten Bundesland auf - zehn mehr als im Vorjahr und fast ein Drittel aller bekannt gewordenen Führerscheinbetrügereien bundesweit.

NRW hatte schon 2024 die meisten Täuschungsversuche registriert. In der bundesweiten Statistik für 2025 folgt Berlin mit 497 Fällen und Bayern mit 449 Täuschungsversuchen.

"Die aktuellen Zahlen zeigen, dass sich der Prüfungsbetrug nach einem starken Anstieg in den Vorjahren auf einem hohen Niveau stabilisiert", sagte Fani Zaneta vom TÜV-Verband.

Zugleich gebe es vermutlich ein großes Dunkelfeld, da nur ein Teil der Täuschungen entdeckt werde. Insgesamt sei inzwischen gut jeder zweite Betrugsversuch (52 Prozent) professionell organisiert, so der TÜV-Verband.

Oftmals seien weitere Personen involviert, die den Prüfling "technisch unterstützen, aus der Ferne Lösungen übermitteln oder sich als Fahrschüler ausgeben", so Zaneta. Dafür sei auch entsprechendes technisches Know-how notwendig, um bestimmte Betrugsmaschen durchführen zu können.