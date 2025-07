Wo steckt Ylvie? 12-Jährige aus Hilden spurlos verschwunden

Ylvie wurde zuletzt am Freitag, dem 11. Juli 2025, auf dem Gelände ihrer Schule "Am Holterhöfchen" in Hilden gesehen.

Die Polizei sucht akribisch nach der 12-Jährigen und bittet um Hinweise. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Am Tag ihres Verschwindens wurde sie zuletzt an der Bushaltestelle "Güstrower Straße" in Hilden gesehen, an der Linie 779.

Ob sie von dort aus weiterfuhr, ist unklar. Krankenhäuser, bekannte Treffpunkte, Taxizentralen und der öffentliche Nahverkehr wurden bereits abgefragt – alles ohne Erfolg.

Ylvie S. ist etwa 1,55 Meter groß, hat eine schlanke Statur, lange dunkelblonde Haare (oft zum Dutt gebunden) und ist vermutlich stark geschminkt. An dem Tag ihres Verschwindens trug sie ein schwarzes ärmelloses Top und eine blaue Shorts. Außerdem führte sie einen schwarzen Rucksack und eine rote Mappe mit sich. Weitere Fotos der Vermissten sind hier zu finden.

Wer Ylvie gesehen hat oder weiß, wo sie sich aufhalten könnte, meldet sich bitte bei der Polizei Hilden unter der Telefonnummer 02103 898-6410 oder wählt den Notruf.