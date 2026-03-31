Spar-Vorschläge für Gesundheitsreform: Laumann zeigt sich "beeindruckt"

Düsseldorf - NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (68, CDU) hat die Expertenkommission für ihre Empfehlungen zur Entlastung des Gesundheitssystems gelobt.

Eine Expertenkommission hat Ideen zur Sanierung des Gesundheitssystems vorgelegt. NRW-Gesundheitsminister Laumann (68, CDU) zeigt sich "beeindruckt". © Bernd Thissen/dpa

"Ich bin über die Vorschläge schon wirklich beeindruckt, weil die Kommission gute Vorschläge gemacht hat, wie man mit dieser Situation umgehen kann", sagte er im WDR2-Interview.

Laut Laumann habe sich die Kommission unabhängig gezeigt. Die Vorschläge beträfen das gesamte Gesundheitssystem. "Es trifft die Menschen und die Institutionen im Gesundheitswesen genauso wie auch Patientinnen und Patienten. Ich halte das für ausgewogene Vorschläge."

Der Minister äußerte sich auch zu einem möglichen Ende der kostenlosen Mitversicherung von Ehepartnern, das von der Kommission vorgeschlagen worden war.

"Es gibt ja schon sehr viele Menschen, die der Meinung sind, dass diese beitragsfreie Versicherung eines Ehepartners so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Ich glaube auch, dass man das so sehen kann."

Laumann zufolge könne man dies jedoch nicht von heute auf morgen ändern. Eine gewisse Übergangszeit sei nötig. Die kostenfreie Mitversicherung gehöre seit Generationen zur DNA der Sozialversicherung, so der Politiker.