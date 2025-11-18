Prügel-Attacke in Kreisliga: 20-Jähriger nach Tor krankenhausreif geschlagen
Wipperfürth - Bei einem Kreisliga-Spiel im Bergischen Land ist am Wochenende ein 20-Jähriger krankenhausreif geschlagen worden!
Auslöser für die Prügel-Attacke: Ein Tor des jungen Mannes für seinen Heimatklub SV Thier.
Gleich zwei Spieler des DJK Gummersbach II sollen ihn unmittelbar nach Wiederanpfiff des Schiedsrichters übelst attackiert, geschlagen und getreten haben, berichtet BILD.
Kurz darauf soll sich ein dritter in die Attacke eingemischt und ebenfalls auf den 20-Jährigen eingetreten haben. Erst als Mitspieler des Torschützen dazwischengegangen waren, ließen sie von ihm ab.
Das Opfer musste kurze Zeit später mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.
Für Gummersbach könnte die Sache ein bitterböses Nachspiel haben. Den Aussagen eines Vorstandsmitglieds des SV Thiers zufolge seien Mitspieler der Täter noch vor Abpfiff in ihre Autos geflüchtet und davon gefahren.
"Der Schiri hat sich entsprechende Notizen gemacht. Und da wir als Gäste-Verein zum Zeitpunkt der Gewalt 2:1 führten, gehe ich davon aus, dass diese Partie zu unseren Gunsten gewertet wird", erklärt er.
