Prügel-Attacke in Kreisliga: 20-Jähriger nach Tor krankenhausreif geschlagen

Wipperfürth - Bei einem Kreisliga-Spiel im Bergischen Land ist am Wochenende ein 20-Jähriger krankenhausreif geschlagen worden!

Ob die Polizei Ermittlungen gegen die drei Tatverdächtigen einleitet, ist derzeit noch nicht bekannt. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Auslöser für die Prügel-Attacke: Ein Tor des jungen Mannes für seinen Heimatklub SV Thier.

Gleich zwei Spieler des DJK Gummersbach II sollen ihn unmittelbar nach Wiederanpfiff des Schiedsrichters übelst attackiert, geschlagen und getreten haben, berichtet BILD.

Kurz darauf soll sich ein dritter in die Attacke eingemischt und ebenfalls auf den 20-Jährigen eingetreten haben. Erst als Mitspieler des Torschützen dazwischengegangen waren, ließen sie von ihm ab.

Das Opfer musste kurze Zeit später mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.