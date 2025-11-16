Nach vehementen Protesten: Holocaust-Auktion abgesagt

In Neuss sollte es eine umstrittene Versteigerung von Holocaust-Zeugnissen geben. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Dies habe der Chef des Auktionshauses telefonisch Staatskanzlei-Chef Nathanael Liminski (40, CDU) mitgeteilt, sagte ein Sprecher Liminskis. Die umstrittenen Lose waren aus der Online-Vorschau des Auktionshauses in Neuss am Sonntag verschwunden.

Nach dem Internationalen Auschwitz-Komitee hatte auch Außenminister Johann Wadephul (62, CDU) die geplante Versteigerung scharf kritisiert. "So etwas gehört sich schlicht und ergreifend nicht, und es muss klar sein, dass wir eine ethische Verpflichtung haben gegenüber den Opfern, derartige Dinge zu unterbinden", sagte Wadephul zu Beginn einer Auslandsreise in mehrere Balkan-Staaten.

Er habe mit seinem polnischen Amtskollegen Radoslaw Sikorski (62) über den "ungeheuerlichen Vorgang" gesprochen, sagte Wadephul. Er sei sich mit ihm "völlig einig, dass ein solcher Versuch, ein Geschäft mit dem Verbrechen der Schoah zu machen, abscheulich ist und unterbunden werden muss".

"Wir haben zur Kenntnis genommen, dass jetzt für morgen eine Auktion offensichtlich nicht mehr beabsichtigt ist und auch Dinge von den Internetseiten verschwunden sind", sagte Wadephul weiter. "Ich erwarte aber, dass dieser Vorgang aufgeklärt wird und dafür Sorge getragen wird, dass ein derartiges Auktionsgeschäft in Deutschland nicht stattfindet."