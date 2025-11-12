Staatsanwaltschaft: Doch keine Cyberattacke bei Kommunalwahl

Köln - Überraschende Wende: Bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen Mitte September hat es entgegen ersten Befürchtungen wohl doch keine Cyber-Attacke auf Server des Landes gegeben.

Bei den Kommunalwahlen in NRW fiel für einige Zeit die Internetseite für die Wahlergebnisse aus. (Archivbild) © Friso Gentsch/dpa

Das sagte eine Sprecherin der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) bei der Staatsanwaltschaft Köln auf dpa-Anfrage zum aktuellen Ermittlungsstand.

Die Behörde hatte seinerzeit Ermittlungen wegen des Verdachts auf Computersabotage eingeleitet.

Hintergrund: Am Abend der Kommunalwahl war die Internetseite für die Wahlergebnisse für einige Minuten nicht zu erreichen.

Der landeseigene Dienstleister IT.NRW hatte von einer sogenannten Überlast-Attacke gesprochen, die aber schnell und erfolgreich habe abgewehrt werden können.